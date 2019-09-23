Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi Haber

En fazla kazandıran yatırım fonları

20 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,90 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,89 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,99 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 0,90 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 0,89 ile "Ata Portföy Bir. Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,927666 0,99
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,431310 0,90
Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,006599 0,89
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,969173 0,84
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 53,827160 0,63
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,619958 0,60
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,503062 0,51
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025679 0,50
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026717 0,50
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,707492 0,49
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 02:00 Kaynak: AA
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