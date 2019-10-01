Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,95 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu", yüzde 1,75 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,66 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,866750 2,95
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,016181 1,75
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,515084 1,66
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046218 1,55
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 159,697842 1,12
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585391 1,12
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,136093 0,98
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044785 0,96
İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,037824 0,93
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023711 0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:04 Kaynak: AA
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