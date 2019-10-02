Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,34 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,52 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,23 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,867507 2,34
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,471121 1,52
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,663381 1,23
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,035752 0,91
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,037490 0,84
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074839 0,84
İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,236252 0,61
İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,040872 0,61
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,022153 0,61
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053391 0,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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