Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,40 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,10 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 2,71 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 2,40 ile "ING Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu 0,066981 3,10
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025942 2,71
ING Portföy Altın Fonu 0,030088 2,40
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039138 2,33
Deniz Port. Altın Fonu 0,034161 2,31
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023106 2,28
Ak Portföy Altın Fonu 0,062458 2,27
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037272 2,26
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,169536 2,25
Garanti Portföy Altın Fonu 0,076922 2,25
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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