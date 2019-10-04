En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF", yüzde 1,01 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,79 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) QNB Finans Portföy Altın BYF 24,860059 1,13 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,046593 1,01 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,244565 0,79 İş Portföy Altın Fonu 0,030646 0,76 Fiba Portföy Altın Fonu 0,023252 0,63 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039383 0,63 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,734472 0,62 ING Portföy Altın Fonu 0,030270 0,60 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027318 0,60 Ak Portföy Altın Fonu 0,062830 0,60

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)