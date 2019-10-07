Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,65 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu", yüzde 1,45 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 1,34 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,029688 1,65
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,061903 1,45
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,523716 1,34
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013679 1,34
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039395 1,24
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,771774 1,23
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,034957 1,14
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021481 1,14
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585752 1,14
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,052979 1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 02:00 Kaynak: AA
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