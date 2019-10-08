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Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

54 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,73 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,67 ile "QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF" ve yüzde 1,58 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,420268 1,73
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 557,050453 1,67
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,035901 1,58
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,039978 1,48
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,070892 1,41
Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,021496 1,28
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,351604 1,22
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074571 1,21
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021511 1,11
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,053890 1,07
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 02:46 Kaynak: AA
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