Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,16 ile "TEB Portföy Altın Fonu", yüzde 1,99 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,69 ile "KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
TEB Portföy Altın Fonu 0,068542 2,16
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026533 1,99
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,200173 1,69
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,759884 1,59
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040170 1,58
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023722 1,58
Deniz Port. Altın Fonu 0,035035 1,58
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027853 1,56
Ak Portföy Altın Fonu 0,064064 1,56
ING Portföy Altın Fonu 0,030860 1,55
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kızılay, Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 02:30 Kaynak: AA
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