En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025674 1,34 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035541 1,33 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,023450 1,21 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062752 1,11 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,540188 1,11 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013984 1,04 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,840893 1,00 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072613 0,94 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021923 0,83 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040477 0,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)