Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

33 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,34 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,33 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,21 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,025674 1,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,035541 1,33
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,023450 1,21
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,062752 1,11
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,540188 1,11
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,013984 1,04
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 68,840893 1,00
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,072613 0,94
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021923 0,83
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040477 0,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 02:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trump, Dışişleri Bakanı'na Reza Zarrab'ın serbest bırakılması için baskı yapmış
ABD'li milyarderler ilk kez geçen yıl işçi sınıfından daha az vergi ödedi Açıklama yetkili isimden geldi: Kırmızı ete zam yok Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 14:58:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]