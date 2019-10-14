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Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

10 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,47 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014574 1,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,054944 1,70
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,041762 1,47
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036665 1,47
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,043874 1,27
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,437200 1,16
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,074460 1,10
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022734 1,08
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,058137 1,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076897 1,01
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:35 Kaynak: AA
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