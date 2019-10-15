Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

30 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,32 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 2,01 ile "QNB Finans Portföy Altın BYF" ve yüzde 1,67 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,107839 2,32
QNB Finans Portföy Altın BYF 25,538231 2,01
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037312 1,67
Garanti Portföy Altın Fonu 0,079695 1,55
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,038619 1,38
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040563 1,32
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026574 1,30
ING Portföy Altın Fonu 0,031150 1,29
HSBC Portföy Altın Fonu 2,468377 1,28
Deniz Port. Altın Fonu 0,035359 1,27
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 02:49 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İç hat uçak biletlerinde 450 TL olan tavan fiyat uygulaması başladı
Altın güne düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları açıklamasıyla dolar düşüşe geçti Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu üniversitenin varlıklarına tedbir konuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2019 15:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]