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Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

1 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,56 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,70 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,56 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 2,70 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,022372 3,56
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,771485 2,70
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,432637 2,64
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 60,067680 2,62
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046936 2,48
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183914 2,40
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,093031 2,37
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,020516 2,19
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,439429 2,17
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125181 2,09
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 02:26 Kaynak: AA
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