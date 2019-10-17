En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,42 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 0,81 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,79 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,083674 1,42 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014358 0,81 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,037491 0,79 İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078145 0,70 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026610 0,34 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023953 0,30 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,178393 0,22 Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,029000 0,21 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,030309 0,21 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.