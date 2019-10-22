Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

53 dakika önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,05 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF", yüzde 1,90 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,62 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,884462 2,05
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036699 1,90
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 70,231047 1,62
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042243 1,59
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075116 1,54
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,064613 1,51
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026473 1,50
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023826 1,19
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,081887 1,19
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 563,162477 1,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 Kaynak: AA
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