En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,67 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,19 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 3,03 ile "Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,045619 3,67 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,060472 3,19 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,021736 3,03 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044250 2,71 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,111350 2,67 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,531855 2,61 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 9,668967 2,45 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,404949 2,38 Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,077400 2,31 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,406092 2,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)