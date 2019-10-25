En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon", yüzde 1,46 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 1,18 ile "HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,094755 2,37 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 21,649229 1,46 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,527857 1,18 Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027576 1,14 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,747220 1,02 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,420098 1,00 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,092219 0,97 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036527 0,96 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022034 0,89 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 69,911852 0,78

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)