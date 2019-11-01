Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,39 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,41 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,44 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 7,39 ile "İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon", yüzde 3,41 ile "Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 2,44 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%)
İş Portföy PY Kar Payı Ödeyen Değ. Özel Fon 0,010975 7,39
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,950841 3,41
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,542640 2,44
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019211 1,32
TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 163,295924 1,27
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,849961 1,23
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,756297 1,21
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,534186 1,20
TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 19,577755 1,17
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,036942 1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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