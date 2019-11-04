En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014579 3,61 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026636 1,68 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065143 1,42 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023864 1,41 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075512 1,32 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,387883 1,13 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037349 1,10 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,441248 0,99 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042369 0,82 Ak Portföy Altın Fonu 0,063667 0,74

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)