Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,61 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,68 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,42 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014579 3,61
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026636 1,68
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,065143 1,42
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023864 1,41
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,075512 1,32
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 71,387883 1,13
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,037349 1,10
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,441248 0,99
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042369 0,82
Ak Portföy Altın Fonu 0,063667 0,74
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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