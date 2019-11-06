Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,46 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,70 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" ve yüzde 1,46 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014923 1,72
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,127378 1,70
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038134 1,46
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027209 1,31
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024174 1,14
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022552 1,11
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078028 1,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038084 1,01
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,361047 0,86
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076326 0,86
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Araç, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:32 Kaynak: AA
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