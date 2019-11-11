En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014977 0,88 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,048050 0,87 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024693 0,72 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862703 0,67 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,063399 0,65 Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038886 0,41 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,638678 0,41 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056155 0,41 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,489599 0,39 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065628 0,38

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)