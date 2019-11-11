Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları

En fazla kazandıran yatırım fonları

8 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,88 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,87 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,72 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014977 0,88
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,048050 0,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024693 0,72
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,862703 0,67
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,063399 0,65
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038886 0,41
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 72,638678 0,41
Qinvest Portföy Değ. Fon 0,056155 0,41
Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,489599 0,39
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065628 0,38
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 03:12 Kaynak: AA
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