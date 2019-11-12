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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,26 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,25 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,17 ile "Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,049137 2,26
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,668147 1,25
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,140735 1,17
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,149737 1,12
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,064094 1,10
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,596665 0,94
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 55,172143 0,86
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,473888 0,81
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,041382 0,80
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,876002 0,71
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 02:34 Kaynak: AA
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