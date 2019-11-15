Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,50 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "Actus Portföy His. Sen. Fonu", yüzde 0,50 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 0,48 ile "Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,903553 1,66
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022162 0,50
Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,028348 0,48
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,833135 0,43
İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,076493 0,43
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,066215 0,41
Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,047976 0,40
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,062057 0,40
Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,164300 0,33
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025406 0,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:44 Kaynak: AA
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