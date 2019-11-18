En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,12 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,685418 2,38 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,639115 2,38 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,033991 2,12 Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699942 1,93 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050500 1,90 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115642 1,90 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023445 1,79 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027798 1,77 Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,188692 1,77 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,156455 1,76

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)