Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,12 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,38 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", "Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,12 ile "Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,685418 2,38
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,639115 2,38
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 57,033991 2,12
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699942 1,93
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,050500 1,90
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,115642 1,90
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,023445 1,79
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027798 1,77
Oyak Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,188692 1,77
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,156455 1,76
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı
Almanya'da bir kadın, oyun konsollarının olduğu bölümde idrarını yaptı Beyazıt Öztürk'ten kendisine "Dünkü çocuksun" diyen Acun Ilıcalı'ya cevap: Benimle röportaj yaptığın günleri unuttun NASA açıkladı! 6 Mayıs 2022'de Dünya'ya çarpacak gök taşı milyonları öldürecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 21:37:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]