Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,731127 2,71
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,345985 2,62
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,082093 2,57
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051787 2,55
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,793680 2,44
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026095 2,43
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,066738 2,24
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048483 2,24
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,541762 2,22
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,207797 2,04
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 02:26 Kaynak: AA
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