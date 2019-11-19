En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 2,57 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Tacirler Portföy Değ. Fon 1,731127 2,71 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 65,345985 2,62 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,082093 2,57 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,051787 2,55 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,793680 2,44 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026095 2,43 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,066738 2,24 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048483 2,24 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,541762 2,22 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,207797 2,04

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)