En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,85 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,49 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 1,21 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.



Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,052746 1,85 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,756970 1,49 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026410 1,21 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058469 1,21 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,067468 1,09 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,048983 1,03 Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,131550 1,02 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,782405 0,96 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,092489 0,96 Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,022104 0,95

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)