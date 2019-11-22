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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,77 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,12 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 1,77 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,38 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015082 2,12
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,053462 1,77
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,104606 1,38
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026570 1,17
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049339 0,98
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,067796 0,91
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,831221 0,87
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,675984 0,59
Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,556588 0,55
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,148962 0,51
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 02:38 Kaynak: AA
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