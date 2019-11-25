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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,40 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,81 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,78 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,054212 1,40
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,113559 0,81
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,026777 0,78
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,049715 0,76
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021815 0,70
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,489002 0,60
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 550,455662 0,49
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,845046 0,49
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,152197 0,48
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,946384 0,46
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 02:50 Kaynak: AA
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