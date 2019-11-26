Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,01 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,38 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038982 2,01
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,026943 1,56
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,436185 1,38
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,475770 1,29
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,066673 1,27
TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,414618 1,26
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,023854 1,18
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,076721 1,06
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,124017 1,03
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042657 0,96
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:36 Kaynak: AA
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