Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,93 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,92 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" ve yüzde 0,85 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,139420 0,93
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,698976 0,92
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,471956 0,85
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039261 0,77
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,142806 0,72
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067418 0,65
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036260 0,63
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021992 0,63
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,237977 0,59
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027032 0,57
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Gümüş, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 02:28 Kaynak: AA
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