En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 4,05 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 2,36 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,00 ile "Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,058418 4,05 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,775870 2,36 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051373 2,00 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,949356 1,93 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,160600 1,86 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,174945 1,76 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 10,916090 1,69 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,150339 1,51 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027296 1,49 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,589389 1,45

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)