Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,89 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,13 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,89 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,77 ile "Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027604 1,13
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,170942 0,89
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 2,971939 0,77
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,051731 0,70
Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,972936 0,67
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030011 0,51
Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 1,981677 0,49
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,669405 0,41
KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,735269 0,38
HSBC Portföy Altın Fonu 2,347677 0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 02:34 Kaynak: AA
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