En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,03 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" ve yüzde 1,26 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:





Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,061047 3,03 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,025510 1,36 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,798413 1,26 QNB Finans Portföy Altın BYF 24,494701 1,13 Tacirler Portföy Değ. Fon 1,869777 0,99 İş Portföy Altın Fonu 0,030293 0,73 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,203438 0,63 Actus Portföy His. Sen. Fonu 1,990652 0,61 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053149 0,52 Fiba Portföy Altın Fonu 0,022867 0,51

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)