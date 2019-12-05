Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,43 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,10 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve yüzde 2,82 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015160 3,43
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062939 3,10
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,237348 2,82
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,054447 2,44
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,028882 2,35
Gedik Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,087316 1,80
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,206080 1,70
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,053444 1,67
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,105664 1,66
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,071200 1,60
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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