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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,64 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 3,10 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,95 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,067119 6,64
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,275726 3,10
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,585084 1,95
Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,042788 1,56
Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,738451 1,53
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,913766 1,53
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,224113 1,50
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 11,391226 1,45
Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,157074 1,41
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,072139 1,32
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:22 Kaynak: AA
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