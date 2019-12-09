Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,19 ile "Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,03 ile "Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,02 ile "TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,042887 1,19
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 73,989591 1,03
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,500292 1,02
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,038815 1,02
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,067114 1,02
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015373 0,97
Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,077190 0,95
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061046 0,71
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,131453 0,62
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055304 0,61
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Avrupa, Sek, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:18 Kaynak: AA
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