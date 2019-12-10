Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,12 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,72 ile "Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu", yüzde 1,44 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,12 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,038515 1,72
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,029483 1,44
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,364573 1,12
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055922 1,12
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036573 1,11
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,409241 1,07
Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,055470 0,97
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,924545 0,90
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,078913 0,89
QNB Finans Portföy Altın BYF 24,470165 0,85
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 02:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tokai'nin üreticisi Sebat Çakmak satıldı
Chelsea'ye talip çıktı! 3 milyar Sterlin İBB'nin 2020 bütçesi 25 milyar 850 milyon TL oldu Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, üretimi durdurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2019 21:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: En fazla kazandıran yatırım fonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]