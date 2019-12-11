En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,48 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,44 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 0,48 ile "İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu" ve yüzde 0,44 ile "İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015591 0,67
İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,036748 0,48
İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021891 0,44
Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,418899 0,40
TEB Portföy Altın Fonu 0,066160 0,37
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039021 0,37
Garanti Portföy Altın Fonu 0,076821 0,36
Deniz Port. Altın Fonu 0,033996 0,36
Ak Portföy Altın Fonu 0,062462 0,36
HSBC Portföy Altın Fonu 2,374286 0,36
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İstanbul, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:26 Kaynak: AA
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