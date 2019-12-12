En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,48 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 1,12 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 1,06 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,943101 1,48
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,027531 1,12
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,039578 1,06
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,144178 0,98
Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,024286 0,95
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 59,452506 0,74
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 74,868051 0,71
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,478723 0,70
Azimut PYŞ Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031033 0,61
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,371170 0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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