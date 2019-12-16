En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,71 ile "Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,63 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,37 ile "İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109987 1,71
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055474 1,63
İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,170400 1,37
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 20,684348 1,23
Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,039053 1,15
Ak Portföy BIST Temettü 25 End.His.S.F.(His.Sen.Y.) 0,021171 1,06
Deniz Port. BIST Tem. 25 End. His. Sen. Fonu(HSYF) 1,171004 1,06
Yapı Kredi Port. BİST Temet. 25 End. His. Sen. Fonu 0,022893 1,05
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,079949 0,89
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,043785 0,65
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

TEM Otoyolu, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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