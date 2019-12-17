En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", yüzde 2,47 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,50 ile "Garanti Portföy Altın Fonu", yüzde 2,47 ile "ICBC Turkey Portföy Altın Fonu" ve yüzde 2,43 ile "Deniz Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Portföy Altın Fonu 0,078420 2,50
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,027542 2,47
Deniz Port. Altın Fonu 0,034665 2,43
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,039796 2,43
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023495 2,42
TEB Portföy Altın Fonu 0,067458 2,42
HSBC Portföy Altın Fonu 2,419238 2,34
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,040896 2,33
Ak Portföy Altın Fonu 0,063658 2,33
Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,037994 2,29
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Industrial and Commercial Bank of China, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:22 Kaynak: AA
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