En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,54 ile "Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,24 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Garanti Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,801665 1,54
TEB Portföy Altın Fonu 0,068698 1,24
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040534 1,24
Deniz Port. Altın Fonu 0,035296 1,23
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028037 1,22
Ak Portföy Altın Fonu 0,064792 1,21
HSBC Portföy Altın Fonu 2,460749 1,19
Fiba Portföy Altın Fonu 0,023901 1,19
Garanti Portföy Altın Fonu 0,079791 1,18
Tacirler Portföy Değ. Fon 1,962195 1,14
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Yapı Kredi Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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