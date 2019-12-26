En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,75 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 0,92 ile "İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,83 ile "Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu" oldu.


Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,063297 1,75
İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 72,393045 0,92
Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026871 0,83
Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,780812 0,67
HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,553412 0,62
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 61,636481 0,61
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058063 0,61
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,323793 0,55
Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221559 0,55
QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,243622 0,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

İş Bankası, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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