En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,57 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,56 ile "TEB Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,55 ile "Yapı Kredi Port. Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064288 1,57
TEB Portföy Altın Fonu 0,069334 1,56
Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,040902 1,55
Deniz Port. Altın Fonu 0,035611 1,54
ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028284 1,51
Fiba Portföy Altın Fonu 0,024088 1,50
Ak Portföy Altın Fonu 0,065358 1,49
KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,224692 1,49
Garanti Portföy Altın Fonu 0,080433 1,45
HSBC Portföy Altın Fonu 2,481958 1,45
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 02:54 Kaynak: AA
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