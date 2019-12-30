En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 1,02 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,03 ile "İş Portföy Altın Fonu", yüzde 1,02 ile "İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu" ve yüzde 0,87 ile "Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy Altın Fonu 0,032059 1,03
İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,083933 1,02
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,285636 0,87
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030536 0,82
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,654862 0,74
Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045757 0,70
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,076598 0,63
Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,222989 0,59
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,674938 0,57
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058649 0,54
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Albaraka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:40 Kaynak: AA
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