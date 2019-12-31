En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 3,16 ile "Albaraka Portföy Katılım Fonu", yüzde 2,09 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,78 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,089115 3,16 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031173 2,09 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064376 1,78 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,699989 1,50 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,112842 1,46 Deniz Port. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,226239 1,46 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057055 1,45 Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,065260 1,43 İş Portföy İş Bank. İşt. End. His. Sen. Fonu (HSYF) 73,963044 1,39 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,125075 1,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)