En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,64 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon", yüzde 2,62 ile "Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon" ve yüzde 2,60 ile "Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,095117 2,64
Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,969934 2,62
Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,043621 2,60
Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,030194 2,44
Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,469419 2,16
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 81,446931 1,94
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,217645 1,86
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,066150 1,79
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,127176 1,78
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,031521 1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:58 Kaynak: AA
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