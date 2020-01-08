En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,56 ile "Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 1,97 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu" ve "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316550 2,56
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064050 1,97
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,077301 1,97
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030428 1,89
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,058092 1,82
Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,013666 1,66
Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,024811 1,62
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,275825 1,61
Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030516 1,50
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,171405 1,48
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 05:08 Kaynak: AA
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