En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
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En fazla kazandıran yatırım fonları

6 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,20 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

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Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 2,71 ile "Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu", yüzde 2,29 ile "Tacirler Portföy Değ. Fon" ve yüzde 2,20 ile "Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:


Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,061575 2,71
Tacirler Portföy Değ. Fon 2,217783 2,29
Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,032847 2,20
Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,359543 1,96
Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,061619 1,88
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,066589 1,85
Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,132225 1,80
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,083057 1,72
Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,633083 1,70
Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,183899 1,68
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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