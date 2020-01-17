En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika Ekonomi

En fazla kazandıran yatırım fonları

7 saat önce

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın.

En fazla kazandıran yatırım fonları, System.String[]

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,66 ile "İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu", yüzde 1,36 ile "Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)" ve yüzde 1,29 ile "İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,070322 1,66
Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085596 1,36
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,062574 1,29
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122624 1,19
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,418097 0,89
QNB Finans Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,579654 0,72
Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,069620 0,71
Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 67,087328 0,70
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 82,215827 0,66
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015703 0,66
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Banka, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Karşılıksız çekte bankaların ödemekle yükümlü olduğu tutar değişti
Selçuk Bayraktar, Akıncı TİHA'nın karnesini verdi! 3 pekiyi, 1 zayıf Doğa Koleji'nde öğretmenlerin maaşları ödendi Rekabet Kurumu, 4 posta ve kargo firmasına 61,4 milyon lira ceza kesti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:10:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: En fazla kazandıran yatırım fonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]