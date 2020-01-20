En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,28 ile "Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF)", yüzde 0,82 ile "Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)" ve yüzde 0,76 ile "QNB Finans Portföy Gümüş BYF" oldu.

Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,155594 1,28 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800437 0,82 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,368694 0,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,390234 0,72 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067870 0,71 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 567,081955 0,66 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045582 0,65 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,692804 0,54 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,188598 0,54 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033611 0,53

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)